Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı

Yılın en büyük kış spor etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirmeye hazırlanıyor. 8 Şubat Cumartesi günü binlerce kayak ve snowboard sever, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de hem spor yapacak hem de eğlencenin tadını çıkarak.



Türkiye'nin en büyük kış spor etkinliklerinden Red Bull Homerun 8 Şubat 2020 Cumartesi günü kayak merkezlerini ele geçiriyor. Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, binlerce amatör ve profesyonel sporcu, eşsiz bir deneyim yaşayacak.



Kayakseverlerin 200 metre koşarak kayak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşacak. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en kreaatif ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabilecek. Kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresini ziyaret edebilir.



Red Bull Homerun nedir?



Bu sene 11'inci yılını kutlayacak olan Red Bull Homerun, dünyanın en önemli kayak merkezlerinde gerçekleştirilen, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak kayak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek. - İSTANBUL