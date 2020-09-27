Rekoltesi düşen kuru fasulye fiyatıyla yüz güldürüyor

Türkiye'nin 150 bin dekar arazide yaklaşık 50 bin tonluk kuru fasulye üretimiyle lider kenti Konya'da, düşük verime rağmen fiyat artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, mısır, hububat ve bakliyatın yanı sıra et ve süt üretiminde ilk sırada bulunan Konya, birçok gıda kalemindeki üretimiyle ülkenin adeta gıda üssü konumunda yer alıyor.

Ova çiftçisinin üretim sezonundaki üçüncü önemli gelir grubunda yer alan kuru fasulyede ise hasat sürüyor.

Ekim alanı ve üretim miktarında ülkede ilk sırada yer alan Konya'daki çiftçiler, geçen yıla göre yaşanan verim kaybını yüzde 30'luk fiyat artışıyla telafi ediyor.

288 bin hektar arazide 88 bin tonluk üretimin gerçekleştiği ovada, bu yıl yüzde 10 üretim kaybı yaşanıyor.

"Ülke olarak kendimize yetebilir pozisyondayız"

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, hasat sezonunu değerlendirdi.

Geçen yıla göre rekoltede yüzde 10 civarında düşüşün yaşandığını belirten Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortalama dekarda 325 kilogram olan üretimin, bu yıl 285 kilograma düştüğünü gördük. Rekolte kaybında bu yıl yaşanan gece-gündüz sıcaklık farklılıkları etkili oldu. Öte yandan ekim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığının tohum desteğinin sağlanmasıyla ekim alanlarında belirli artış görüldü. Rekolte düşüklüğünü bu alanlardan karşılayacağımızı düşünüyorum. Fasulyede ülke olarak kendimize yetebilir pozisyondayız."

"Fasulyede genel anlamda karlı bir sezon"

Bakliyat üretiminde Türkiye'nin kendine yeterli noktada olduğuna işaret eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Nohutta fazlamız söz konusu. Yeşil mercimekte ihtiyacımızın gerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kuru fasulyede dengeli pozisyonda üretimi sağlıyoruz. Fiyatlara bakıldığında geçen yıla göre, ortalama ton fiyatı 5 bin 500 lira olan fasulye, bu yıl 7 bin 250 lira civarında seyrediyor. Zaman zaman kilogram 8 liranın üstüne de çıkıyor. Üreticimiz açısından yüzde 10 rekolte kaybına karşın yaklaşık yüzde 30 fiyat artışı var. Birim alandaki verime göre, dekarda yüzde 20 kar artışıyla fasulye çiftçiye daha çok kazandırdı. Bu da üreticimizin yüzünü güldürüyor. Fasulyede genel anlamda karlı bir sezon yaşanıyor."

"Konya, ülkenin fasulye ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor"

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise bu yıl 150 bin dekar arazide fasulye üretiminin yapıldığını söyledi.

Türkiye'de fasulyede bu yıl rekoltenin 220-230 bin ton civarında tahmin edildiğini aktaran Çevik, "Konya ise 50 bin tonun üzerinde üretimle ülkenin fasulye ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Bu üretim kaleminde de lider kent. Fiyat yönünden de bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü söyleyebiliriz. Borsamıza haftalık bin 500 ton civarında ürün geliyor. Fiyatlar da kalitesine göre kilogramda 6 ile 8 lira arasında seyrediyor." diye konuştu.