Rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilacın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilacın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe, günü kaçak ve sahte ilaç saklandığı belirlenen ecza depolarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Esenler, Sancaktepe ve Kartal'da 3'ü ecza deposu 9 adreste 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Depolarda kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan yaklaşık 1 milyon 757 bin adet tablet halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde niteliğinde ilaç ele geçirilmişti.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan 1 şüpheli ise serbest kaldı. - İSTANBUL