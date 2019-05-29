Rektör Alma, tarım alanlarında incelemelerde bulundu
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Melekli Beldesinde Serkan Çatak'a ait koyun çiftliğini ve Prof. Dr. Hasan Bal'ın deneme amaçlı yetiştirdiği patates ve Albion çilek bitkisi tarlalarını inceledi.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Melekli Beldesinde Serkan Çatak'a ait koyun çiftliğini ve Prof. Dr. Hasan Bal'ın deneme amaçlı yetiştirdiği patates ve Albion çilek bitkisi tarlalarını inceledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: İHA
Iğdır'ın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Melekli beldesinde incelemelerde bulundu. Üretici Çatak'tan bilgi alan Rektör Alma, üniversite olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.
"Tarım ve hayvancılığın kalkınması noktasında atılımlar yapıyoruz"
Iğdır'daki tarım alanlarının verimli olduğunu dile getiren Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Üniversite olarak tarım ve hayvancılığın kalkınması noktasında atılımlar yapıyoruz. Iğdır'ın toprak analizini yaparak bu yörede hangi ürünler yetiştirilir, bunları belirlemeye çalışıyoruz. Yöremizde buzağı ölümleri 700 bine yakın. Bunları gidermek amacıyla Hayvan Hastanesini kurduk. Bir buçuk milyon küçükbaş, 500 bin civarında büyükbaş hayvan olan Iğdır'a hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - IĞDIR
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