Rektör Çomaklı'dan Eskişehirspor'a destek sözü - Son Dakika
Son Dakika Spor Rektör Çomaklı'dan Eskişehirspor'a destek sözü - Son Dakika Spor

Rektör Çomaklı'dan Eskişehirspor'a destek sözü

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehirspor tesislerine giderek Eskişehirspor yöneticileri ve futbolcular ile bir araya geldi.

Rektör Çomaklı'dan Eskişehirspor'a destek sözü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehirspor tesislerine giderek Eskişehirspor yöneticileri ve futbolcular ile bir araya geldi.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirsporlu futbolcuları ve yöneticileri ziyaret etti. Ziyarette konuşan Rektör Çomaklı, "Eskişehirspor'da yönetime gelen yeni ekibe başarılar diliyorum. Yeni yönetimle birlikte hem takımda hem şehirde güzel bir enerji oluştuğunu düşünüyorum. Şehrin tüm bileşenleri olarak Eskişehirspor'dan beklentimiz çok büyük. Bu yolda önemli bir görev üstlenen yönetici ve futbolculara başarılar diliyorum. Anadolu Üniversitesi olarak her zaman takımımızın yanınızdayız. Üniversite olarak takımımıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.


"Eskişehirspor'umuza her türlü desteği vermeye hazırız" diyen Rektör Çomaklı, öğretim üyeleri ile birlikte Eskişehir Yeni Stadyumundan bir loca alacaklarının sözünü vererek Eskişehirspor'a desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.


Anadolu Üniversitesinin desteği ile artık daha güçlü olacağımıza inanıyorum


Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören ise, konuşmasında Rektör Çomaklı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Akgören, "Anadolu Üniversitesini ve Rektör Çomaklı'yı burada görmekten çok mutluyuz. Anadolu Üniversitesinin çok güçlü bir kurum olduğunu düşünüyoruz. Uzunca süredir Eskişehirspor sevdalısıyım, sonunda bu takımın başına geldim. Anadolu Üniversitesinin desteği ile artık daha güçlü olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Başkan Akgören, Boluspor maçı öncesinde takımın durumu hakkında bilgi verdi.


Rektör Çomaklı Boluspor maçında başarılar diledi


Eskişehirspor'a gerçekleştirilen ziyarette Rektör Çomaklı'ya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Prof. Dr. Levent Eraslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Haluk Birsen, Doç. Dr. Cem Işık ve Mustafa Avcı eşlik etti.


Rektör Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehirspor yönetimi ve futbolcuları ile bir süre sohbet ederek onlara baklava ikram etti. Rektör Çomaklı, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Boluspor maçında takıma başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Çomaklı, Rektör, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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