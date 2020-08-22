Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti - Son Dakika

Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen misafirlerini pandemi kuralları eşliğinde kabul etti.

Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen misafirlerini pandemi kuralları eşliğinde kabul etti.

Atatürk Üniversitesi mensupları başta olmak üzere şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkanını, kamu kurum yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, öğrencileri ve vatandaşları Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Erzurum Evinde (Taş Bina) ağırlayan Rektör Çomaklı, kendisine gösterilen teveccühten dolayı onur duyduğunu söyledi.

Mutluluğun paylaşıldıkça çoğaldığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, bu ve benzeri ziyaretlerin ikili ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çekerek, bu vesileyle iç ve dış paydaşlarla daha da kuvvetli ilişkiler kurulduğunun altını çizdi. Ayrım yapmaksızın, üniversite mensuplarının tamamıyla Atatürk Üniversitesinin gelişmesi ve ilerlemesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını aktaran Rektör Çomaklı, görevinin ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de ortak akıl arayışlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden ve yeni tasarlanan projeler ile üniversiteyi hak ettiği konuma taşımak adına var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, hayırlı olsun ziyaretine gelerek tebriklerini ileten tüm misafirlere teşekkür etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 10:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti - Son Dakika
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