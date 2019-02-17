Son Dakika Haberleri: Rektör Durmuş'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Ziyaret

Rektör Durmuş'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Ziyaret

1 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Batman Müftüsü Turgut Erhan, Batman Üniversitesi Camii'nin tamamlanması için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Durmuş'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Ziyaret, System.String[]
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Batman Müftüsü Turgut Erhan, Batman Üniversitesi Camii'nin tamamlanması için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

Batman Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 2012 yılında temeli atılan Batman Üniversitesi Camii'nin geçen sürede tamamlanamadığını belirten Rektör Durmuş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan caminin tamamlanması için desteklerini talep ettiklerini belirtti. Cami inşaatının fiziki olarak yüzde 60 tamamlandığını ifade eden Rektör Durmuş, caminin ibadete açılmasının önemine değinerek, öğrencilerin ibadet edebilecekleri güzel bir mekanın tamamlanmasını Prof. Dr. Erbaş'tan talep ettiklerini ve Erbaş'ı üniversitelerine davet ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş ise, ziyaretleri nedeniyle Rektör Durmuş ve Müftü Erhan'a teşekkür ederek, caminin bir an önce tamamlanması için gerekli desteğin imkanlar ölçüsünde verileceğini söyledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:29 Kaynak: İHA

Batman, Rektör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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