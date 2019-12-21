Rektör Kapu'ya çirkin saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Rektör Kapu'ya çirkin saldırıya kınama - Son Dakika

Rektör Kapu'ya çirkin saldırıya kınama

6 saat önce

Kars'ta bazı internet haber sitelerinde yayımlanan 'Kars'ın Süpermen Rektörü' rektörü başlıklı habere tepkiler yağıyor.

Rektör Kapu'ya çirkin saldırıya kınama, System.String[]

Kars'ta bazı internet haber sitelerinde yayımlanan 'Kars'ın Süpermen Rektörü' rektörü başlıklı habere tepkiler yağıyor.


Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yapılan habere tepki gösterirken, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise haberi yapan internet siteleri hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.


Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimiz yerelinde internet gazeteciliği yapmakta olan iki haber sitesinin üniversitemiz ve rektörümüz ile ilgili olarak sıklıkla olumsuz yönde haberler yapmakta olduğunu yakından takip etmekteyiz. Görevi kamu oyunu doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek olan ve bizler için önemli bir yere sahip gazetecilik mesleğinin saygınlığı ve meslek etiği gözetilmeyerek kaba ve çirkin bir haber diliyle yayınlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz. İfade edilen birimlerin hepsinin yöneticileri görevlerini icra etmektedir" denildi.


"Yasal süreç başlatılacak"


Kafkas Üniversitesi ve Rektör prof. Dr. Hüsnü Kapu'yu hedef alan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Bazı internet haber sitelerinde Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile ilgili çıkan asılsız haberlere Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden de tepki yağdı.


Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bazıları şöyle:


"Ayrıca bir devlet kurumu ile üst düzey yöneticisinin şahsiyeti hedef alınarak, karalama ve aşağılama maksadı taşıdığını düşündüğümüz bu türden haberlerin, Üniversitemiz ve Rektörümüzün şahsında, tüm akademik camiamız ile öğrencilerimizin yanı sıra, Kars şehrimizin de itibarına zarar veren bir nitelik taşıdığı kanaatindeyiz. Bu nedenle, söz konusu haberlerle ilgili olarak Rektör Makamı tarafından yasal sürecin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederiz."


"Kınama yetmez. Bir üniversitenin rektörünün, hepsinden önemlisi bir şehrin üst düzey bir devlet görevlisinin şahsında, bir şehrin tamamının itibarını zedeleyici ve küçük düşürücü bu yalan ve iftiraları yazanların ipleri hangi alçakların elindeyse elbet bulunur ve kanun önünde hesap verirler! Ama maalesef olan bu şehre olmaktadır. Bu ve bunun gibi kan emici sülüklerin bu şehirden temizlenmesi için vicdanı ve insafı olan herkes üzerine düşeni yapmalıdır."


"İyi şeyler olsun istiyorsak, içimizdeki güruhları uzaklaştırmak gerekiyor. Kırmadan, dökmeden incitmeden severek yapacağız bu işi. Yoksa nasıl güzelleşeceğiz. Gün bir olma zamanıdır. İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması ve büyümesi için..."


"Kars'lı bir öğretim görevlisi olarak; Mensubu olmaktan şeref duyduğum Kafkas Üniversitesi ve Bu şehrin üniversitesinin yönetici olan ve benimde Yöneticim olan Rektör Prof Dr. Hüsnü Kapu hoca hakkında bu haberi yapan sürüngen her kim ise, bütün Üniversite çalışanlarına ve bu şehrin halkına hakaret etmiştir. bu hakarete karşılık misliyle iade ettiğimi ve kim bilir hangi menfaatini elde edemediği için bu haberi yaparak salyasını akıtan bu zevatı kınıyor ve bu şehirden defolmasını istiyorum( siz ve sizin gibiler bu şehre ihanet içindesiniz)." - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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