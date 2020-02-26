Rektör Karacoşkun'a ziyaret - Son Dakika
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Rektör Karacoşkun'a ziyaret

7 saat önce

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Rektör Karacoşkun'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef ve beraberindekiler ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü. - KİLİS

Mustafa Doğan, Ali Sedef, Rektör, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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