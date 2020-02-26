Rektör Karacoşkun'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.



Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef ve beraberindekiler ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü. - KİLİS