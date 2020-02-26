Rektör Karacoşkun'a ziyaret - Son Dakika

Rektör Karacoşkun'a ziyaret
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AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.
Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef ve beraberindekiler ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü. - KİLİS
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