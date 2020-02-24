Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın FETÖ ile mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın FETÖ ile mücadelesi - Son Dakika

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın FETÖ ile mücadelesi

6 saat önce

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, gerek Giresun Üniversitesi'nde daha önce görev yaptığı sürede gerekse başka yerlerde asla FETÖ yapılanmasına izin vermediğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın FETÖ ile mücadelesi, System.String[]

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, gerek Giresun Üniversitesi'nde daha önce görev yaptığı sürede gerekse başka yerlerde asla FETÖ yapılanmasına izin vermediğini söyledi. FETÖ yapılanmasının AK Parti ile yolları daha ayrılmadan kendisinin yıllar önce ayırdığını ve ayırdığı için uğraşıldığını anlatan Rektör Prof. Dr. Can, " Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda her odaya kendilerinden bir öğrenci yerleştirmek için bizim KYK'ya teklif etmemizi istediler. Bunu asla kabul etmedik ve biz de kızarak getirdikleri hediyeleri de alarak çekip gittiler. Ben onlarla ilgili çok güvendiğimi bir hocadan geçmişte bilgi almıştım. Bu bilgiler doğrultusunda onlarla yollarımı 17/25 Aralık'tan sonra değil çok daha öncelerden yolumu ayırmıştım. Onlarla yolumu ayırdığım için de siyaset yaptığım dönemde dahi çocuklarımla uğraşmışlardı. CİMER üzerinden şikayette bulunduk. Bu süreçte daha AK Parti ile de yollar ayrılmamıştı. Giresun Üniversitesi'nde 18 ay vekil olarak Rektörlük yaptığım zamanda da alınan hocalardan bir tane dahi FETÖ'den atılan olmadı. Giresun Üniversitesi'nden atılanların tamamı benim dışımda alınan hocalardır. O grubun, o cemaatin kukla olduğunu çok eskiden beri biliyordum. Dünyanın yüz küsür ülkesinde bir hoca, bir hoca efendi okul açıyor yok böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Yılmaz Can, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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