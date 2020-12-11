Rektör Şahin: "İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz" - Son Dakika

Rektör Şahin: "İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz"

11.12.2020 15:30
Rektör Şahin:

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray'ın hızla gelişen bir sanayisinin de olduğunu, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla sanayi gelişimine yeni seçenekler oluşturmak istediklerini söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray'ın hızla gelişen bir sanayisinin de olduğunu, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla sanayi gelişimine yeni seçenekler oluşturmak istediklerini söyledi.

ASÜ ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Rektör Şahin, ihtisaslaşmanın sadece üniversitenin değil tüm şehrin ortak projesi olduğunu vurguladı ve temel amaçlarından söz etti. Spor ve sağlığın kesiştiği kümede sürdürülebilir işler yapmak gibi bir ödevlerinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Sürecin farklı boyutları var. Bunlardan birisi; farklı branşların kullandığı sportif ekipmanları veya ekipman parçalarını Aksaray'da, daha kaliteli, daha ekonomik ve daha estetik biçimde üretmek. Üniversite burada üretici değil yol gösterici bir konumda. Aksaray, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor ancak hızla gelişen bir sanayisi de var. Biz, sanayi üretimine yeni seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz. Sürecin diğer boyutu ise şehirdeki sportif organizasyon çeşitliliğini arttırmak ve yeni bir kültür oluşumuna katkı sağlamak. Bu kapsamda bisiklet ve yamaç paraşütü dallarında önemli işler yapıldı. Bunların sürdürülebilir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

ASÜ'de, standartlara uygun biçimde tasarlanmış bir atletizm pisti olduğunu ve bunu daha efektif biçimde kullanmak istediklerini dile getiren Prof. Yusuf Şahin, "Varsa pistteki eksikleri tamamlayıp, bir veya birden fazla atletizm organizasyonunun Aksaray'da yapılabilir olmasını arzu ediyoruz. İmzalanan işbirliği protokolü, TAF'ın etkinlik takvimlerinde Aksaray'ımızın da yer almasına ve üretim aşamasına dair yeni kapıların aralanmasına imkan sağlayacaktır kanaatindeyiz. İşbirliği protokolünün imza aşamasına gelmesi sürecine katkı veren herkese ve federasyon yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar ise ASÜ ile işbirliği içinde olarak, çalışmalara mümkün olan her katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, federasyon yöneticileri, ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz ve koordinatörlük öğretim görevlilerinin de bulunduğu tören, protokol metninin imzalanması ve plaket takdimleri ile tamamlandı. - AKSARAY

Rektör Şahin: İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz

Yusuf Şahin, Aksaray, Rektör, Tarım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Şahin: 'İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz         
15:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu         
15:11
Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı         
14:40
2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 16:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Şahin: "İhtisaslaşmayla, üretime seçenek oluşturmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei