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Rektör Şahin, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

1 saat önce

Rektör Şahin, yabancı öğrencilerle türkü söylediAKSARAY - Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bağımlılık konusunda gerçekleştirilen bir proje kapsamında ASÜ'ye gelen yabancı öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

Rektör Şahin, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

AKSARAY - Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bağımlılık konusunda gerçekleştirilen bir proje kapsamında ASÜ'ye gelen yabancı öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya, Makedonya ve Türkiye'den, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan proje ekibiyle Senato Salonu'nda bir araya gelen Rektör Şahin, gerçekleştirilen etkinliklerde ortak bir dil üzerine diyalog kurmanın önemine dikkat çekti. Müziğin, evrensel diline vurgu yapan Rektör Şahin, konuk öğrencilerin kendi kültürlerini yansıtan şarkılarına, Aşık Veysel'in "Kara Toprak" isimli türküsünü okuyarak eşlik etti.

Toplantının bu bölümüne dair hazırlanan klip, sosyal medyada, Rektör Şahin'in, "Dillerimiz farklıydı, biz de ortak bir dille konuştuk: "Türküler" mesajı ile yayınlandı.

Rektör Şahin, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Rektör, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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