Rektör Savaş kahraman gazileri unutmadı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Savaş, "Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet dileriz" dedi.

Ekrem Savaş yayınladığı mesajla, tarihin akışını şanlı zaferlerle değiştiğini, aziz milletin bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına koruduğunun yanı kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet ettiklerini belirtti. Savaş, "Aziz Milletimiz 1071'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hainlere karşı istikbalimizi korurken gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuştur.

Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır.

Uşak Üniversitesi olarak, bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, bilgili, ahlaklı, vatanperver fertler yetiştirmeye devam etmektir.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet dileriz" dedi. - UŞAK