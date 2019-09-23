Son Dakika Haberleri: Rektör Ünal'dan trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı
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Rektör Ünal'dan trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı

41 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana gelen 2 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Rektör Ünal'dan trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana gelen 2 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili taziye mesajı yayınladı.


Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin vefat ettiği vahim kazayı teessürle öğrendiğini söyleyen Rektör Ünal, "Üzüntümüzün tarifi yok. Elim bir kazayla hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Öğrencilerimiz Ulaş Koçak ve Mustafa Sertaç'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.


Ünal, meydana gelen korkunç kaza vesileyle trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi hayattan, sevdiklerimizden koparabilir. Bu nedenle başta ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmamak adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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