Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi
13 dakika önce
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.
Fırat Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Vali Çetin Oktay Kaldırım
ve beraberindekilerle Keban
ilçesinde Saklıkapı Kanyonu gezdiği sırada yaralı baykuş buldu. Rektör Demirdağ yaralı baykuşu inceledikten sonra, jandarma ekiplerine teslim ederek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderdi.
Yaralı hayvanın tedavi altına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ
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