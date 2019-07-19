Son Dakika Haberleri: Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi
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Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi

13 dakika önce

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi, System.String[]
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekilerle Keban ilçesinde Saklıkapı Kanyonu gezdiği sırada yaralı baykuş buldu. Rektör Demirdağ yaralı baykuşu inceledikten sonra, jandarma ekiplerine teslim ederek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderdi.

Yaralı hayvanın tedavi altına alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi, Mehmet Çetin, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
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