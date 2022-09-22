REKTÖRDEN HEKİM ADAYI İKİZLERE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika
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REKTÖRDEN HEKİM ADAYI İKİZLERE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

22.09.2022 16:11

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan ikizler Ceren ve Yaren Yıldırım, çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan ikizler Ceren ve Yaren Yıldırım, çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yıldırım kardeşlere, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 18 yaşına girmeleri nedeniyle makamında doğum günü sürprizi yaptı.

Öğretmen olan Yıldırım çiftinin ikiz çocukları Ceren ve Yaren Yıldırım, ilkokuldan itibaren hayalini kurdukları doktorluk mesleğine ulaşabilmek için BUÜ Tıp Fakültesi'ni tercih etti. İlk tercih olarak yazdıkları Tıp Fakültesi'ni kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen tek yumurta ikizi kardeşler; tıp fakültesinde eğitime başladı. Aslen Artvin Şavşat doğumlu olduklarını söyleyen Yıldırım kardeşler, anne babalarının görevi nedeniyle Rize merkezde yaşadıklarını belirtti. Çocukluktan beri doktor olmanın hayalini kurduklarını kaydeden ikizler, YKS sınavının ardından puanları açıklanınca ilk tercih olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni yazdıklarını söyledi. İkizlerden Ceren Yıldırım, 'İkimiz de kazanamayız belki diye ikinci tercihe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de tercih ettik. Orayı kazanan öğrencilerin de yine Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gördüklerini biliyorduk. Neyse ki ikimiz de aynı okulu kazanmayı başardık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Doğum tarihlerinin 22 Eylül olduğunu söyleyen Ceren Yıldırım, sınıfın en küçükleri olduklarını ve arkadaşları ile hemen kaynaştıklarını aktardı. Üniversite yakınındaki özel bir yurda yerleştiklerini ve okula yürüyerek gidip geldiklerini belirten Ceren Yıldırım, 'Bursa'yı ve Uludağ Üniversitesi'ni kazanmış olmaktan dolayı sevinçliyiz. Başka kardeşimiz yok. Doğduğumuzdan beri birlikte yaşıyorduk. Eğitim hayatımızda da birlikte yaşayacağız. Yurt, kampüse çok yakın olduğu için yürüyerek gidip geliyoruz. Sınıfta en küçük biziz. Sınıf arkadaşlarımızla tanıştık ve hemen arkadaş olduk. Doğum günümüz olduğunu duyan Rektör hocamız bizlerle tanışmak için çağırdı. Böyle de güzel bir sürpriz yaptı. Bizi ayrıca mutlu etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

REKTÖRLÜKTE DOĞUM GÜNÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesi açısından Türkiye'nin en kalabalık üniversitelerinden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise şöyle konuştu:

"Buradaki her öğrencimiz bizim için ayrı ayrı kıymetli ve değerlidir. Onlara kendi evlatlarımız gibi sahip çıkıyoruz. Eğitimleri, barınmaları, sosyal yaşamları ve gelecek hayallerinden biz sorumluyuz. Rahat etmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu ikiz kızlarımızın da ilk tercih olarak üniversitemizi seçtikleri haberini aldık. Kendileri üniversitemizin en küçük öğrencileri. Bugün de doğum günleri. Bunu duyunca minik bir pasta ile gönüllerini alalım, ailelerinden uzakta kutlayacakları bu özel günde bir nebze olsun onları mutlu edelim istedik. Kızlarımıza, yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum." (DHA)

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Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REKTÖRDEN HEKİM ADAYI İKİZLERE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

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