Remix versiyon
1 saat önce
aranjör Yusuf Can Kurt'un imzasını taşıyan "Şemsiye" remix'i, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı.
DJ-aranjör Yusuf Can Kurt'un imzasını taşıyan "Şemsiye" remix'i, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı. Şarkının klibi, Sultanahmet'te tarihi bir binada çekildi. Klibin yönetmenliğini Onur Sarsıcı üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:55
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