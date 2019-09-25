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Remix versiyon

1 saat önce

aranjör Yusuf Can Kurt'un imzasını taşıyan "Şemsiye" remix'i, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı.

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DJ-aranjör Yusuf Can Kurt'un imzasını taşıyan "Şemsiye" remix'i, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı. Şarkının klibi, Sultanahmet'te tarihi bir binada çekildi. Klibin yönetmenliğini Onur Sarsıcı üstlendi.

Yusuf Can, Avrupa, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:55 
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