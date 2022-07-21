Remzi Çayır'dan Bahçeli'ye Tepki: "Koskoca Adamlar Koltuklarını Korumak Adına Başkalarının Şemsiyesi Altında Kâhya Olmaya Alışmışlar"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz mitinginde "Erdoğan'ı tanıyınız, Erdoğan'ı anlayınız, Erdoğan'ı anlatınız" diye konuşmasına tepki gösterdi. Çayır, "İflas etmiş, iflas ettiğini millete duyurmuş, 'dün dündür, bugün bugündür' diyen bir adamın neyini anlayacağız? Neyini anlatacağız?... Koskoca adamlar koltuklarını korumak adına başkalarının şemsiyesi altında kahya olmaya alışmışlar. Bu köhne düzeni, bu has düzeni değiştireceğiz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde bugün basın toplantısı düzenledi. Remzi Çayır, Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünü anma mitinginde sarf ettiği "Erdoğan'ı tanıyınız, Erdoğan'ı anlayınız, Erdoğan'ı anlatınız" sözlerine tepki gösterdi. Çayır, toplantıda özetle şunları söyledi:

"'NEYİMİZİ ALIYORSANIZ ALIN, HİÇBİR ŞEYİM YOK KARDEŞİM, NE YAPACAKSANIZ YAPIN' DİYEN 4 MİLYON VAR"

" Türkiye, doğru dürüst akılla, irfanla, izanla yönetilmiyor. Türkiye ne yazık ki birkaç kişinin belki de bir kişinin günlük telaşına, düşüncesine, beklentisine terk edilmiş durumda. Üzülerek belirtiyorum ki hep beraber kaybediyoruz. Vatandaş, bu durumda çaresiz. Çaresiz kaldığında ne yapıyor, ihtiyaçlarını görmek için ya cebindekine davranacak ya eğer bir yerde birikimi varsa birikimini kullanacak. Bunlar şu an yok. Hele sabit gelirlilerin böyle bir durumu böyle bir imkanı yok. Ne yapıyor bankalara koşuyor. Bankalarda da kredi notu düşük veya sicili bozuksa başvuruyor bankerlere. Yani bugünün bankerlerine 'tefecilere' başvuruyor. Eğer oradaki imkanlar kıt veya gerekli değilse sağına soluna dönüyor, yakınından, uzağından borçlanmaya çalışıyor. Vatandaş şu an borçlanarak hayatına devam ediyor. 37 milyon insanın bankaya borcu var. Bunun 4 milyonu parasını ödeyemez halde artık umudunu kesmiş, 'neyimizi alıyorsanız alın, hiçbir şeyim yok kardeşim, ne yapacaksanız yapın' diyen 4 milyon var.

"BU 'HAS SİSTEMİNİ' ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Derhal milletin bilgilenmesi lazım. Milletin uyutulmaması lazım… Önünü görmüyor, yarınını görmeyen bir ülke haline geldik. Vatandaşlarımız da öyle. Yarın ne olacak? Bir ay, bir yıl sonra ne olacak bununla ilgili hiç kimsenin bir öngörüsü yok. İş adamı da öyle. Adam bir yere yatırım yapacak yatırımı ile ilgili hiçbir şey söyleyemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Onun için de bu 'has sistemini' ortadan kaldıracağız. Kendilerine her türlü cennet bahçelerini reva görenler, iktidar sahipleri, iktidarın sağında solunda yer tutanlar, yanaşmalar, siyasi partilerin yanaşmaları… Kendileri buralarda cennet bahçesi ihdas etmişler ve buralarda yaşıyorlar. Vatandaşa da gelecek ile ilgili 'umutsuzuz, açız, ne olacağız' dediklerinde de 'Sabret', Nass'ı gösteriyorlar. Ayeti Kelimelerden okuyarak onlara sabır tavsiye ediyorlar. Yani; 'Ölün, öldükten sonra belki size bir cennet vardır' diyorlar.

"BAŞKALARININ ŞEMSİYESİ ALTINDA KAHYA OLMAYA ALIŞMIŞLAR"

Ülkücü hareketin güya liderlerinden birisini olduğunu iddia ediyor, kim? Devlet Bahçeli. 15 Temmuz darbesi münasebetiyle İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında ne dedi biliyor musunuz? Herkes farklı şeyler beklerken, sözünün sonunda çok tuhaf, acayip, enteresan bir çağrıda bulundu. Ne dedi Bahçeli biliyor musunuz… 'Aziz İstanbullular, bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayın ha. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız'. Kim diyor, Bahçeli… Ben de buradan dönüyorum Sayın Bahçeli'ye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine, bütün insanlığa diyorum ki: Eyy İstanbullular, eyy Ankaralılar, Eyy Türk milleti, Türk insanı ve insanlık Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanıyınız. Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlayınız. Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatınız. Alparsan Türkeş'i anlayınız, tanıyınız, onu anlatınız. Allahtan korkun. İflas etmiş, iflas ettiğini millete duyurmuş, 'dün dündür, bugün bugündür' diyen bir adamın neyini anlayacağız? Neyini anlatacağız?... Koskoca adamlar koltuklarını korumak adına başkalarının şemsiyesi altında kahya olmaya alışmışlar. Bu köhne düzeni, bu has düzeni değiştireceğiz"