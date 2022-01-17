Renault Austral son testlere girdi - Son Dakika

Renault'nun kısa bir süre önce adını duyurduğu yeni nesil SUV modeli Austral, geliştirme sürecinin bir parçası olan zorlu dayanıklılık testlerinin son aşamasına girdi.

Fransız otomobil üreticisinin elektrikli otomobilleri kapsayan yeni CMF-CD3 platformundan yükselen Austral, markanın en yeni nesil E-Tech hybrid teknolojisini kullanacak.

Test sürecinde yaklaşık 100 araçlık bir filo toplamda 2 milyon kilometre yol kat etmiş olacak ve araçların çeşitli bileşenlerinin güvenilirliği ve uzun ömürlü olup olmadığına dikkat edilecek.

Renault'nun yeni SUV'u önceki kontrollerin sonuçlarını doğrulamak için Fransa, İspanya, Almanya ve Romanya'yı geçecek. Test boyunca 900 yüz sürücü, gerçek yaşam koşullarında 600 bin km'lik yol katederken, kalan 1 milyon 400 bin km'lik test ise pistte gerçekleşecek.

Bu testler, ekiplerin yeni CMF-CD3 platformunda ve sürücü yardım sistemlerinde yapılan ayarlamaları ve ayrıca süspansiyon sisteminin ses geçirmezliğini ve konforunu onaylamasını sağlayacak, böylece gelecekteki müşteriler en iyi koşullardan yararlanabilecek.

Tam elektrikli bir motor serisi

Güç aktarma organlarında da kontroller yapılıyor. Renault Austral sadece benzinli hibrit seçeneklerine sahip olacak. 12V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.3 TCe ünitenin yanı sıra bir ilk olarak 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.2 TCe ünite de yer alacak.

Bu motor yelpazesi, emisyonu 105 gr/km'ye indirirken, gücü ise 200 hp'ye kadar çıkarabilecek.