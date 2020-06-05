Renault ve Dacia yetkili satıcıları önlemlerle normalleşmeye hazır - Son Dakika

Renault Mais, normalleşme sürecinde, müşteri ve çalışanlarının sağlığını korumak üzere Yetkili Satıcı ve Servislerinde çok geniş kapsamlı bir "Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) Önlemleri" uygulaması başlatıyor.

Renault Mais açıklamasına göre, "Yetkili Satıcı ve Servisler" için çalışma esasları ve önerilerden oluşan uygulamada, iş faaliyetlerinin devamının nasıl sağlanacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu önlemlere ek olarak, metot ve tavsiyelerin yer aldığı bilgiler bulunuyor.

Yetkili Satıcı ve Servisler ile paylaşılan bilgiler, genel öneriler, satış süreçleri, satış sonrası süreçleri, Kovid-19 dezenfeksiyon prosedürleri başlıklarından oluşuyor.

Müşteri ile fiziksel görüşme, personel sağlığı, satış ve satış süreçleri konularında detay içeren çalışmada, bu kapsamda yer alan deneme sürüşüne ait ayrıntıların yanı sıra araç teslimat hazırlığı kuralları da yer alıyor. Randevulu müşteri kabulü ve yol yardımı konularında da önlem ve uyarılara geniş biçimde yer veriliyor. Yetkili Satıcı ve Servislere asılmak üzere müşteri ve çalışanlara hatırlatma niteliğinde 8 farklı içeriğe sahip uyarı posteri bulunuyor. Alınan tüm bu önlemlerle Renault ve Dacia Yetkili Satıcıları normalleşmeye hazır hale getiriliyor.

"Kapıdan kapıya araç teslimi hizmeti devam ediyor"

Açıklamaya göre, tüm satış ve servis hizmet noktaları, kontrol listesi kapsamında yerinde ziyaret veya online şekilde bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenecek.

Diğer taraftan dileyen müşteriler, Renault yetkili satıcılarında kapıdan kapıya araç teslimi hizmetinden faydalanabilecek. Sosyal mesafeye uygun şartlarda, maske ile çalışan ekip, randevu alan müşterinin evinden aracını alıp bakım sonrası dezenfekte ederek teslim edecek.