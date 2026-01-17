Rengin Yaralı Teksas'ta Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
Rengin Yaralı Teksas'ta Altın Madalya Peşinde

17.01.2026 11:33
Aydın Lisesi öğrencisi Rengin Yaralı, ABD'de düzenlenecek fizikte Türkiye'yi temsil edecek.

ABD'de düzenlenecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu'nda Türkiye'yi temsil edecek Aydın Lisesi öğrencisi Rengin Yaralı, Teksas'tan altın madalyayla dönüp başarılarını taçlandırmak istiyor.

Uluslararası akademik yarışmalarda başarılı sonuçlar alan Aydın Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rengin Yaralı, matematik ve fizik alanında kazandığı derecelerle adından söz ettiriyor.

Fizik ve matematiğe olan ilgisi ortaokulun son döneminde başlayan Yaralı, ailesinin de yönlendirmesiyle bu alandaki yarışmalara katılmaya başladı.

Yaralı, International Math Challenge'da altın, Southeast Asian Mathematical Olympiad ve Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı'nda da bronz madalya kazandı.

Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı'nın ön eleme turunu geçmeyi başaran Yaralı, 21-26 Ocak'ta ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu'nda Türkiye adına yarışacak.

Altın madalyayı hedefleyen Rengin Yaralı, Teksas'ta ülkesini gururlandırmak istiyor.

Dünya genelinden seçkin öğrencilerin katıldığı bu organizasyon, alanında en prestijli uluslararası öğrenci olimpiyatları arasında yer alıyor.

Müziğe de ilgi duyan Yaralı, boş zamanlarını piyano çalarak değerlendiriyor.

İleride akademisyen olarak kariyerine devam etmek istiyor

Yaralı, AA muhabirine, matematik ve fen bilimlerini çok sevdiğini söyledi.

Bu alanlarda daha çok soru çözerek ilerlediğine işaret eden Yaralı, "Soru çözmeyi daha çok seviyorum çünkü bir şekilde onu öğrendiğim bilgiyi yorumlayabilme yeteneği oluyor, o bilgiyi bir yerde kullanabiliyorum. Zor sorularla da uğraşmak biraz hoşuma gidiyor açıkçası." diye konuştu.

Mücadeleden asla vazgeçmediğini dile getiren Yaralı, katıldığı ilk olimpiyatta 25 sorudan sadece 3'ünü işaretlediğini ancak bu durumun hiçbir zaman moralini bozmadığını, çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Çok çalışmaktansa önem sırasına odaklandığını aktaran Yaralı, şöyle devam etti:

"Açıkçası lisede müfredat ile olimpiyatları birlikte götürmek zor oluyor. Bu konuda bir önem sırası koymaya çalıştım. Aslında en yakında bir olimpiyat varsa ilk olarak olimpiyata çalışıyorum. Derslerimi de elbette ihmal etmiyorum, burada düzenli çalışmak bence işin püf noktası. Diğer türlü zamanınız çok sıkıntıya girebilir. Teksas'taki olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı çok istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Umarım ABD'den güzel bir sonuçla dönerim ve ülkemi gururlandırırım."

Yaralı, ileride akademisyen olarak kariyerine devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

Baba Engin Yaralı da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, ona sürekli destek olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

