Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi - Son Dakika

Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi

23.10.2020 10:36
Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi, System.String[]

Yaptığı resimler ve desteklediği sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ressam Tülin Kanun, 'Hangimiz Daha Vahşi?' temalı hayvan figürlerinin bulunduğu resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Yaptığı resimler ve desteklediği sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ressam Tülin Kanun, 'Hangimiz Daha Vahşi?' temalı hayvan figürlerinin bulunduğu resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul Kent Üniversitesi'nde yer alan sergiden elde edilen gelir, 'Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği'ne bağışlanacak.

Ressam Tülin Kanun, 'Hangimiz Daha Vahşi' temasıyla hazırladığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı sergiye sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Suzan Şen, Tanju Babacan, Hakan Akkaya, Wilma Elles, Cenk Eren gibi birçok ismin bulunduğu sergide; Tanju Babacan'ın özel tasarım fularları, Suzan Şen'in hazırladığı kokulu mumlar, Hakan Akkaya'nın da imzasını taşıyan maskelerin satışı yapıldı. Ressamın Bi-Re-Y 'Bir Resim Yap' projesinin beşincisi olan sergiden elde edilen gelir yaralı hayvanları tedavi ederek sahiplendiren 'Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği'ne bağışlanacak.  Atlardan kedilere, fillerden penguenlere birçok hayvanın resmedildiği sergide bulunan 45 eserden, 25'i de Tülin Kanun'un öğrencilerinin imzasını taşıyor.

DİLSİZ DOSTLARIMIZA YAPILAN İŞKENCELERE 'DUR' DEMEK İSTEDİM

6 aylık bir çalışmanın sonucu bin bir emekle hazırlanan serginin heyecanı içerisinde olduğunu dile getiren ressam Tülin Kanun, "Dilsiz dostlarımıza yapılan zulümlere, işkencelere dur demek adına 'Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği'ne böyle bir sosyal farkındalık yaratmak istedim. Öğrencilerim de kendi tablolarıyla bana eşlik ettiler. Onlar da bu farkındalığa katkı sağlamak istediler. Beraber çok keyifli bir 6 ay geçirdik ve çok güzel hayvan figürleri yaptılar" dedi.

SANATLA FARKINDALIK YARATMANIN DOĞRULUĞUNA İNANIYORUM

Serginin adını taşıyan 'Hangimiz Daha Vahşi?' sorusunu herkesin kendine sorması gerektiğini belirten Kanun, "Dokunmadığınız müddetçe hiçbir hayvan size zarar vermiyor. Ben insanların artık daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını istiyoruz. Burada 25 öğrencim, ben, dernek üyelerimiz, bizi derneğe yönlendiren Suzan Şen, el birliğiyle hepimiz buradayız. Herkesin desteği var. El ele çok güzeliz.  Diğer sergilerimden çok farklı oldu ve ben çok mutluyum. Bu sergi inşallah örnek teşkil eder. Sanatla farkındalık yaratmanın ben doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Her sene de yapmaya devam edeceğiz.  Hedefimiz Bi-Re-Y projesini uluslar arası boyutlara taşımak" diye konuştu.

'CAN'A CAN OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi İrem Aşçıoğlu, "Bu serginin bir parçası olmaktan ve ev sahipliği yaptığımızdan dolayı çok gurur duyuyoruz. Dünyanın böylesi zorlu bir döneminde bir cana can olabilmek bu vesileyle bizler için de çok önemli. Bu tarz birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Caner Yazıcıoğlu ise, "Üniversitemizde böyle projeye ev sahipliği yapmaktan ve ana sponsoru olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm yönetimimizle beraber bu projeyi en iyi şekilde destekliyoruz ve yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Sergideki resimlerin hepsi bu gece tükenirse birkaç gün daha kalabilir. Bizler serginin 1 hafta kalmasını planladık. Bu hafta sonuna kadar ziyaretçilerimiz üniversitemize sergiyi gezmek için gelebilir" diye konuştu.


Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi
Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi
Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi
Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi
Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi

İstanbul Kent Üniversitesi, Silivri, Ressam, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ressam Tülin Kanun'dan 'can dostlara' özel sergi - Son Dakika

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