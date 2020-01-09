Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika

Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi

6 saat önce

BODRUM'da, yalnız yaşadığı evinde, başından av tüfeğiyle vurulmuş cansız bedeni bulunan, ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak (49), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi, System.String[]

BODRUM'da, yalnız yaşadığı evinde, başından av tüfeğiyle vurulmuş cansız bedeni bulunan, ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak (49), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, salı günü saat 14.00 sıralarında, Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen, 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine eve, güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Koçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el koyuldu. Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Koçak'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Rıfat Koçak için bugün Kızılağaç Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rıfat Koçak'ın ayrıldığı eşi Kıymet Koçak, oğlu Boran Koçak, babası Ali Koçak, annesi Saliç Koçak, kız kardeşleri Dolunay Magee, Döndü Koçak Yara, ressam Devrim Erbil ile iş, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Rıfat Koçak'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Boran Koçak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.


Kızılağaç, Ressam, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
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