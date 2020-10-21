Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması - Son Dakika

Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması
21.10.2020 12:53
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde oturan ressam Suat Ö., aynı sokakta oturan Melike B.'yi resimlerini göstermek için evine davet etti. Suat Ö., iddiaya göre resimlerine bakan Melike B.'ye sarılıp öptü. Melike B.'nin şikayetçi olması üzerine Suat Ö. gözaltına alındı.Suat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları reddeden, genç kıza resimlerini gösterdiğini söyleyen Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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