Üye Girişi
Ressamlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı - Son Dakika

Ressamlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı

31.12.2021 16:44
Ressamlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı

Ressam Karl Talip Kara, Musa Aktaş, Zeynep Çilek ve Hülya Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Ressam Karl Talip Kara, Musa Aktaş, Zeynep Çilek ve Hülya Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Kara, oylama için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Behçet Alkan'ın Kapadokya'da çektiği "Vinçle Gökyüzüne" fotoğrafını beğenen Kara, "İnsanın hayatta mutlu, huzurlu ve başarılı olabilmesi için mutlaka ufkunun çok geniş tutması lazım. İnsanın ufkunun ne kadar geniş olabileceğini bence bu kare simgeliyor." dedi.

Kara, "haber" dalında Elif Öztürk Özgöncü'nün itfaiyecilerin yer aldığı "Yorgun Kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fedakarlık çok önemli. İnsan sadece kendisi için yaşamamalı. İtfaiyeciler gibi, güvenlik kolları, doktorluk, öğretmenlik sadece parayla yapılan meslekler değil. İnsan gerçekten gönlünden geldiği, başkalarına yardım edebileceği için bu meslekleri seçiyorlar. Bu dallarda meslekleri icra edenler benim için özel insanlar."

"Spor" kategorisinde Ali Atmacı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz'un sevincini karelediği fotoğrafı seçen Kara, "Bu kare de hayatta yeterince disiplin, istikrara sahip olursak, önümüzdeki hiçbir engel olmadan her şeyin mümkün olabileceğini, her şeyi başarabileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

"Güreşi bedeni ve sportmence duyguları geliştiren bir spor olduğu için seçtim"

Ressam ve Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı da "haber" kategorisinde Bilal Güler'in Afganistan'da uyuşturucu bağımlılarını çektiği fotoğrafa oy vererek, "Bütün dünyada uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor. İnsanlık için savaş kadar hatta daha büyük çapta etkileri olacak bir tehlike, fotoğrafın anlatımı oldukça vurucu." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" dalında Behçet Alkan'ın Kapadokya'da çektiği "Vinçle Gökyüzüne" başlıklı fotoğrafı beğenen Yazıcı, "Yeryüzünün sert gerçekliğinden ve teknolojiden uzaklaşıp, hafifleyen biri kadrajın içinde, fakat kadrajın dışında o görüntünün olmazsa olmazı teknolojik bir araç var göremediğimiz. O masalsı görüntü gerçekte bizden giderek uzaklaşıyor gibi." dedi.

Yazıcı, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çektiği kareyi seçerek, "Ata sporumuz olan güreşi, boks gibi insan bedenine kalıcı zarar veren bir dövüş tekniğine karşı, bedeni ve sportmence duyguları geliştiren bir spor olduğu için seçtim, fotoğraf değeri de oldukça iyi." yorumunu yaptı.

"En zor koşullarda bile yitmeyen tek şey umut"

Ressam Musa Aktaş "yaşam" kategorisinde Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Beyt Lahya kentinde evleri yıkılan Filistinlilerin enkazların arasında çadır kurarak barınmaya çalıştıklarını gösteren fotoğrafa oy vererek, "Yaşama arzusu güzelleştirir hayatı. Yıkıntılar arasında kalsak bile." ifadesini kullandı.

"Haber" kategorisinde Aktaş, Muhammed Enes Yıldırım'ın Marmara Denizi'ndeki müsilajı havadan görüntüleyen kareyi beğenerek, "Hayatımıza bir anda giriveren müsilaj kavramı. Doğa kaynaklarının sonsuz ve tükenmez olmadığını çok net bir şekilde yüzümüze bir tokat gibi çarptı. Çalışmaların hepsi alkışı hak ediyor. Tüm sanatçıları gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

Aktaş, "spor"da Muhammed Said'in Suriye Halep'te Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvara'nın yer aldığı fotoğrafı seçerek, "En zor koşullarda bile yitmeyen tek şey umut." dedi.

"İyi görseller bize bakmayı öğretir, anda iz bırakır"

Ressam Zeynep Çilek, "haber"de Mahmut Sedar Alakuş'un "Rüzgarın Cambazları" fotoğrafını, "yaşam" dalında Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" karesini, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek için yaptığı dalışın yer aldığı kadraja oy verdi.

Seçimleri sonrası değerlendirme yapan Çilek, şunları kaydetti:

"John Berger, 'Görme Biçimleri' kitabında, 'Görmek konuşmaktan önce gelmiştir.' der. Dolayısıyla muhabirlerin birçok durumu görerek izleyiciye aktarmak istedikleri duyguları ciddi çaba gerektirir. Seçtiğim fotoğraflarda birçok anlamı ve duyguyu izleyiciye tek bir görselde verme çabasını sevdim diyebilirim. İyi görseller bize bakmayı öğretir, anda iz bırakır. Her şeyi güzel bir biçimde görmeniz dileğiyle..."

YORUMLAR
500

Behçet Alkan, Kapadokya, Ressam, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ressamlar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı - Son Dakika


2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12

Son Dakika Haberleri
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:38 Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
15:36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500
15:33 DEVA Lideri Ali Babacan: Seçimi kazanmakla iş bitmiyor, ülkeyi de kazanmamız lazım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 16:55:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ressamlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement