Resulayn şehidi toprağa verildi - Son Dakika
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Resulayn şehidi toprağa verildi

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Resulayn şehidi toprağa verildi, System.String[]

Suriye'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.


Bekar olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bezayıt Bestami Buluş'un (26), Kırıkhan ilçesindeki cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından şehidin naaşı, Kırıkhan Şehitliğinde toprağa verildi.


Şehit Beyazıt Bestami Buluş'un babası Mehmet Buluş'un, 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, annesi Aynur Ertem'in hayatta olduğu belirtildi. Şehidin dedesi Ali Ertem'in ise Kore gazisi olduğu öğrenildi. - HATAY

Jandarma, Kırıkhan, Resulayn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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