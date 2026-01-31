Rey Manaj Sivaspor'a Dönüş Yaptı - Son Dakika
Rey Manaj Sivaspor'a Dönüş Yaptı

Rey Manaj Sivaspor'a Dönüş Yaptı
31.01.2026 19:00
Arnavut golcü Rey Manaj, Sivasspor'a yeniden transfer oldu ve havalimanında coşkuyla karşılandı.

SİVASSPOR ile yeniden anlaşan Arnavut golcü Rey Manaj, havalimanında taraftarların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılandı.

Sivasspor'dan sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'ye transfer olan Arnavut oyuncu Rey Manaj, kulübü ile olan sözleşmesini feshederek yeniden Sivas'ın yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde anlaşma sağladığı tecrübeli golcü, İtalya'nın Milano kenti üzerinden özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Manaj'ı havalimanında binlerce Sivasspor taraftarı büyük bir coşku ile karşıladı. Manaj, taraftarın ilgisine aynı şekilde karşılık verdi. Manaj'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Manaj, "Kısa bir aradan sonra yeniden Sivas'a dönmekten dolayı mutluyum. Sivas'a, evime döndüm. Takımın yeniden Süper Lig'e yükselmesi konusunda gereken katkıyı vereceğim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratları arasında özel araç ile havalimanından ayrılan Rey Manaj, Sivasspor yönetimiyle final görüşmelerini yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Son Dakika Spor Rey Manaj Sivaspor'a Dönüş Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Rey Manaj Sivaspor'a Dönüş Yaptı - Son Dakika
