Reyhanlı'da Yangın: Ev ve Bisiklet Yandı, Kedi Kurtarıldı

19.01.2026 23:35
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangın, ev ve elektrikli bisikleti kül etti; itfaiye kediyi kurtardı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bayır Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Evin avlusundaki elektrikli bisiklete de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ev ve elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekipleri alevler arasında kalan kediyi kurtardı. Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Reyhanlı, İtfaiye, Güncel, Hatay, kedi, Kaza, Son Dakika

