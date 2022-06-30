Reyhanlı katliamı şüphelisi, ABD'den Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Reyhanlı katliamı şüphelisi, ABD'den Türkiye'ye getirildi

30.06.2022 09:03
Reyhanlı katliamı şüphelisi, ABD'den Türkiye'ye getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, 'saldırının talimatını aldım' dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi. Söz konusu şahsın ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır" denildi.

09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer'in 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranma kaydı bulunduğu belirtildi.


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Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi Uyuşturucu baronu Memet Gezer Türkiye'ye getirildi Uyuşturucu baronu Memet Gezer Türkiye'ye getirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı katliamı şüphelisi, ABD'den Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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