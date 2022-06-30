Reyhanlı katliamının planlayıcısı uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Reyhanlı katliamının planlayıcısı uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi

30.06.2022 09:51

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, "Saldırının talimatını ondan aldım" diyerek hedef gösterdiği uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi. Konuyla ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, Gezer'in "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ulusal düzeyde arandığı vurgulandı.

Reyhanlı'da iki ayrı patlamada 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların planlayıcısı Yusuf Nazik'in Emniyet'teki ifadesinde "Katliamın talimatını ondan aldım" dediği uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: GEZER İSTANBUL HAVALİMANINDAN TESLİM ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Söz konusu şahsın ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmış, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. ABD'li görevliler refakatinde ülkemize getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alınmıştır."

Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi
Türkiye'ye getirilen uyuşturucu baronu Memet Gezer.

17 SUÇTAN ULUSAL DÜZEYDE ARANIYORDU

09.05.1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı.

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Terör saldırılarının ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

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SON DAKİKA: Reyhanlı katliamının planlayıcısı uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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