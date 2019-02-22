Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

16 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, yakalandı.

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya- Samandağ karayolunda bir otomobile yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, araçta bulunan Aykan Hamurcu'yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu sorguya alındı.

53 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Reyhanlı'daki bombalı saldırıda  53  kişi hayatını kaybetmiş, daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in de yargılanması Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Reyhanlı saldırısına ait ARŞİV görüntüler

HATAY,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

Hatay, Reyhanlı, Güncel
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