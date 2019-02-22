Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı
16 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, yakalandı.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü
, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya- Samandağ
karayolunda bir otomobile yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, araçta bulunan Aykan Hamurcu'yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu sorguya alındı.
53 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU
Reyhanlı'daki bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye
'nin Lazkiye
kentinde yakalanarak Türkiye
'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik
'in de yargılanması Ankara
9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.
Görüntü Dökümü
----------
-Reyhanlı saldırısına ait ARŞİV görüntüler
HATAY,
===============
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:56 Kaynak: DHA
Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti
Son Dakika! Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı
Son Dakika! HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız