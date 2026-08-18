Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi - Son Dakika
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Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada\'da aşk tazeledi
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Uzak Şehir dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, yeni sezon maratonu öncesi soluğu Bozcaada'da aldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen ünlü çift, romantik tatillerinden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Dizinin yeni sezon çekimleri ise 20 Ağustos'ta başlayacak.

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Bozcaada tatilinden paylaştıkları karelerle mutluluklarını gözler önüne serdi. 

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

BOZCAADA'DA ROMANTİK TATİL 

Dizide Zerrin ve Kaya karakterlerine hayat veren genç oyuncular, yeni sezon çekimleri başlamada önce, Bozcaada'nın yolunu tuttu. Birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, takipçilerine adeta görsel bir şölen sundu.

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

KÖPEKLERİ DE YANLARINDA

Paylaşımlar arasında özellikle çiftin sevimli köpekleriyle birlikte çektirdiği samimi poz büyük ilgi gördü. Doğayla baş başa kaldıkları anları ölümsüzleştiren ikilinin, ada manzarası eşliğinde gün batımında birbirlerine sarılarak verdikleri romantik kareler ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

Hayranları, ekran uyumlarıyla dikkat çeken oyuncu çiftin gerçek hayattaki mutluluklarına övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Dizinin 3. sezon çekimleri ise 20 Ağustos'ta başlayacak. 

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

Atakan Özkaya, Sosyal Medya, Dilin Döğer, Uzak Şehir, Bozcaada, Magazin, Ağustos, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Uzak Şehir Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi - Son Dakika

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