REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ NİŞANLISI KONUŞTU - Son Dakika
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REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ NİŞANLISI KONUŞTU

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DhaMaltepe'deki lüks rezidansta bavulun içinde cesedi bulunan ve Abdulselam G. tarafından başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü iddia edilen kadının eski nişanlısı konuştu.

REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ NİŞANLISI KONUŞTU, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Maltepe'deki lüks rezidansta bavulun içinde cesedi bulunan ve Abdulselam G. tarafından başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü iddia edilen kadının eski nişanlısı konuştu.

Maltepe'de bulunan lüks rezidansta Didem Mengü, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldükten sonra cesedi bavul içine konulmuş olarak bulundu. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G.(29), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Genç kadının eski nişanlısı Cihan Aktulum, olaya ilişkin konuştu.

"SABAHA KADAR BEKLEDİM"

Cihan Aktulum, "Didem'in eski nişanlısıyım. Üzüntülüyüz, acımızı yaşıyoruz. Olmaması gereken bir ölümdü, oldu. Gece 3'te ben evdeydim. Arkadaşlarım internetten yazdı. Ben de aradım öğrendim. Hastaneye gittim. Hastanede dostları vardı. Ailesi perişan durumdaydı. Gelemezlerdi, bırakıp gittiler çünkü çok kötü durumdalardı. Ben sabaha kadar bekledim zaten. Sonra adli tıp İçin karşıya götürdük cenazemizi. Aldık şimdi, Üsküdar'da ikindide defnedeceğiz. Bizim 3 yıllık bir beraberliğimiz vardı. 5-6 aydır ayrıyız. Biz dolu dolu geçirdik bu 3 yılı. O süreçte televizyonda ünlü bir yarışma programına da katıldık. Biz çok iyiydik. Üzücü yani bu yaşanmamalıydı. Bir tahminim yok. Bize adli raporlardan sonra bir şeyler söyleyecekler. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Başına ağır bir cisimle vurulduğunu biliyorum ama neden ve nasıl olduğunu inanın ki, bilmiyorum. Ayrı olduğumuz süreçte bir iletişimimiz yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cihan Aktulum ile röp

-Didem Mengü'nün eski nişanlısıyla videosu

-genel ve detay


İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:34 Kaynak: DHA
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