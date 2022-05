Rick and Morty anime serisiyle geliyor!

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Rick and Morty, yeni bir yan diziyle karşımıza çıkıyor. Yapılan bir duyuruya göre, Rick and Morty evreninde geçecek olan bir anime yapılacak. Çarşamba günü WarnerMerdia tarafından yapılan bu duyuru birçok kişiyi heyecanlandırdı.

Rick and Morty: The Anime, 10 bölümden oluşacak

Adult Swim, bugün yaptığı bir açıklamayla Rick and Morty serisi için bir anime yan dizisinin yapım aşamasında olduğunu söyledi. Yönetmen koltuğunda ise Takashi Sano yer alacak. Dizinin ismi ise 'Rick and Morty: The Anime' olacak. Dizinin yapımcılığını ise Telekom Animasyon Film üstlenecek.

Yönetmen Takashi Sano, daha önce Rick and Morty evrenin iki anime kısa filmi yönetti: Rick and Morty vs. Genocider ve Summer Meets God. Bu kısa filmler Adult Swim dijital platformlarında 10 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Sano, yaptığı bir açıklamada şu sözleri kullandı: