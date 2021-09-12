Rıdvan Dilmen'den çok iddialı Fenerbahçe yorumu: 3-4-3 ile şampiyon olamaz

Fenerbahçe sezonun ilk puan kaybını 4. haftada Sivasspor karşısında yaşadı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında 1-1'lik maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin mevcut taktiğiyle şampiyon olamayacağını iddia etti.

"FENERBAHÇE, 4-2-3-1 İLE ŞAMPİYON OLUR"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem kurarak şampiyonluk yarışında olacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Çok net söylüyorum, Fenerbahçe 3-4-3 ile şampiyon olamaz. 4-2-3-1 ile şampiyon olur. Bu kadar net söylüyorum" dedi.