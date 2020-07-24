Rıdvan Dilmen TFF'ye tepki gösterdi: Maçlar aynı gün oynanmalıydı - Son Dakika

Rıdvan Dilmen TFF'ye tepki gösterdi: Maçlar aynı gün oynanmalıydı

Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligde UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'un maçlarının aynı gün aynı saatte oynanması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen TFF'ye tepki gösterdi: Maçlar aynı gün oynanmalıydı, System.String[]

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray maçını değerlendirdi.

Galatasaray ile sıralamada çekişmede olan Alanyaspor'un maçının da aynı gün olması gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Alanya'nın da bugün oynaması gerekiyordu, neden böyle yaptılar, anlamadım. Galatasaray ile Alanya'nın aynı gün, aynı saatte oynaması gerekiyordu. 5. sıra için bir çekişme var" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı eleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 25 Temmuz Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a saat 21.00'de konuk olacak.

Aytemiz Alanyaspor, Rıdvan Dilmen, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:14

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen TFF'ye tepki gösterdi: Maçlar aynı gün oynanmalıydı - Son Dakika Spor
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