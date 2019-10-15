Son Dakika Haberleri: Rıdvan Şükür, Türk tarihini anlatan ünlü ressamın konuğu oldu
Son Dakika Güncel Rıdvan Şükür, Türk tarihini anlatan ünlü ressamın konuğu oldu

Rıdvan Şükür, Türk tarihini anlatan ünlü ressamın konuğu oldu

1 saat önce

Türk ve İslam sanatının figürlerini çağdaş formlarla buluşturan ve göz alıcı renklerle tuvale aktaran Rauf Tuncer'in bir tablosunu almak için Atölyesini ziyaret eden tarihçi ve dağcı Şükür, tablo seçmekte zorlandı.

Rıdvan Şükür, Türk tarihini anlatan ünlü ressamın konuğu oldu, System.String[]

Rıdvan Şükür'ün Rauf Tuncer'den Kütüphanesi için aldığı eser Orhun kitabelerinden ve Eski Türk damgalarından izler taşıyor.Eski Türk damgalarını ve sembollerini yıllarca araştıran ressam eserlerinde bunları muhteşem renk armonisi içinde tuvale ustaca aktarmış.

Eserlerinde Türk kültürü ve İslam motiflerine yer veren, sayısız kişisel sergi açan Ruf Tuncer, Yeşil dağların ve mavi coşkun derelerin çocuğu olarak 1955 te Rize İkizdere'de doğdu. 1974 yılında Rize Erkek öğretmen okulundan mezun olan Tuncer 1979 yılında Atatürk eğitim fakültesini bitirdi, Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesinde Yüksek lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesi Güzel sanatlar bölümünde öğretim görevlisi olarak 1993-2009 yılları arasında görev yaptı.

Türk Dünyası hizmet sahibi Rauf Tuncer, bir kültür sanatçısı olarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
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