Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Beşiktaş'ı bu çocuklar şampiyon yaptı - Son Dakika

Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Beşiktaş'ı bu çocuklar şampiyon yaptı

18.05.2021 09:22

Oynanan son maçlara kadar şampiyonun belli olmadığı ligde, zafere ulaşan takım ise bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kısıtlı bir kadroya sahip olan Beşiktaş oldu. Bu nedenle kadroda sıklıkla genç isimlere şans veren teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğa Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi altyapıdan çıkan futbolcularla ulaştı. Yılmaz ve Destanoğlu'nun, U14 takımında forma giydikleri döneme ait bir fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

Çocukken Beşiktaş U14 Takımı'nda birlikte forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın o dönem sakatlanan Oğuzhan Özyakup'u ziyaret ettikleri güne dair ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu.

"BİZ BU ÇOCUKLARLA ŞAMPİYON OLDUK"

Beşiktaş Kongre Üyesi Eray Emin Aydemir, o günlere ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"2013... En sağdaki Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olan kalecisi. Diğer utangaç olan sol beki. Biz bu çocuklarla şampiyon olduk. Jetlerle gelen yıldızlarla değil. Beşiktaş özkaynaktır. Beşiktaş gelenektir. Beşiktaş mücadeledir."

İşte o fotoğraf karesi;

Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı! Çocukluk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Beşiktaş'ı bu çocuklar şampiyon yaptı

Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Beşiktaş'ı bu çocuklar şampiyon yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Sallama : Ne bu çocuklar yaptı.ersin in yerine herhangi bir kaleci olsa da farketmezdi.ridvan kaç maç oynadı.gezzal abubakar ve Atiba yaptı.ersin kadar düz bir kaleci yok.neresi yetenekli anlamadım yetenekli kaleci diyorsan doğan a bakin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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