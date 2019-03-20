Son Dakika Haberleri: Ringin Şampiyonları Gsim'deydi

Ringin Şampiyonları Gsim'deydi

1 saat önce

Erzurum Palandöken Gençlik Spor Kulübünün Türkiye şampiyonu boksörü İbrahim Otcu ile üçüncü olan M. Emin Genişel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ringin Şampiyonları Gsim'deydi, System.String[]
Erzurum Palandöken Gençlik Spor Kulübünün Türkiye şampiyonu boksörü İbrahim Otcu ile üçüncü olan M. Emin Genişel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yapılan Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonasında 54 kiloda birinci olarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanan İbrahim Otcu ile 63 kiloda bronz madalya kazanan M. Emin Genişel elde ettikleri dereceleri antrenörleri Gürkan Sönmez ile Erol Çavuşoğlu'nu gururlandırdı.

İki başarılı boksör, Antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Taşkesenligil, Genç Milli Boks Takımı Baş Antrenörü Gürkan Sönmez ile antrenör Erol Çavuşoğlu nezaretinde Türkiye Şampiyonasında tarih yazan İbrahim Otcu ile M. Emin Genişel'i başarılarından ötürü kutladı. Bundan sonra Erzurumlu boksörlerin daha büyük zaferlere ve başarılara imza atacağını belirten Taşkesenligil, AK Parti Palandöken Belediye Başkan adayı olan Muhammet Sunar ile kontenjandan Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilen Gürkan Sönmez'e de 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde başarı dileklerini iletti.

Taşkesenligil, Köksal Kaçmaz'ın başkanlığını yaptığı Palandöken Gençlik Spor Kulübünün iki boksörünün Türkiye Şampiyonası'nda birincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkmasının gurur vesilesi olduğunu belirterek, boksörlerden bundan böyle Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu beklediğini söyledi. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, ziyarette başarılı boksörleri ödüllendirdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Gürkan Sönmez, Türkiye, Palandöken, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ringin Şampiyonları Gsim'deydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]