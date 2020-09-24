Rio Ave maçından notlar - Son Dakika

Rio Ave maçından notlar

Murat Şahin'den 7 değişiklikMontero formayı giydiGökhan Töre 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla3 isim bu sezon ilk kez forma giyiyorOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk ediyor.

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Murat Şahin'den 7 değişiklik

Montero formayı giydi

Gökhan Töre 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla3 isim bu sezon ilk kez forma giyiyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20: 00'de başlayan karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlendi. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, Süper Lig'in 2'nci haftasında 1-1 berabere kalınan Antalyaspor maçının 11'inde 7 değişikliğe gitti. Tecrübeli antrenör, Rio Ave karşısında Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran, Vida'nın yerine yeni transfer Montero, N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz, Atiba'nın yerine Oğuzhan, Hasic'in yerine Yalçın'ı 11'de görevlendirdi.Kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet eden Şahin, savunma dörtlüsünü Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Dorukhan ve Oğuzhan ikilisine görev veren tecrübeli antrenör, bu ikilinin önünde Lens, Ljajic ve Boyd'u görevlendirdi. Murat Şahin'in gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.Siyah-beyazlıların Rio Ave karşısındaki 11'i şöyle: "Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın."MONTERO FORMAYI GİYDİ Beşiktaş'ta Rio Ave karşısında yeni transfer Francisco Montero, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, Rio Ave karşısında kadroda büyük değişikliğe giderken bunlardan birisi de yeni transfer Montero oldu. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor deplasmanında lisans işlemleri yetişmediği için kadroya dahil edilemeyen Montero, sonraki hafta Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde başlamış ancak forma şansı bulamamıştı. Murat Şahin, savunmada Welinton'un yanında 21 yaşındaki İspanyol stopere görev verdi. GÖKHAN TÖRE 642 GÜN SONRA SİYAH-BEYAZLI FORMAYLABeşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Gökhan Töre, 1 yıl 9 ay 2 gün sonra siyah-beyazlı formaya tekrardan kavuştu. Siyah-beyazlı ekipte kadroya dahil edilen Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Son olarak 2018-29 sezonunda oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yer alan tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra kadro dışı bırakılmış ve sezon sonunda da takımdan ayrılmıştı. SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİKBeşiktaş'ta Rio Ave maçında 3 eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ağrıları sebebiyle takımla birlikte antrenmanlarda yer almayan Atiba Hutchinson ve idmanlarda yer alan ancak hazır durumda bulunmayan Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer almadı. Rio Ave karşısında görev alamayan diğer bir isim ise işlemleri devam eden Josef de Souza oldu. 3 İSİM BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİSiyah-beyazlı ekipte Rio Ave maçına 11'de başlayan 3 isim bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Mücadeleye 11'de başlayan Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Adem Ljajic de ilk kez ilk 11'de görev aldı.KAPTAN NECİP UYSALBeşiktaş'ta zorlu mücadeleye Necip Uysal, kaptan olarak çıktı. Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezon kaptanlığı bırakan Necip Uysal, Atiba ve Vida'nın yokluğunda eski görevini üstlendi.

Murat Şahin, Beşiktaş, Rio Ave, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rio Ave maçından notlar - Son Dakika Spor

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