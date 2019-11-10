Son Dakika Haberleri: Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
Son Dakika Güncel Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı.

Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı. Rize'de Valilik önünde düzenlenen çelenk program İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.


İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Programı'na Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize il jandarma komutanı Hakan Dedebağı, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar, okul idarecileri ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.


Okul öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk konulu kompozisyon ve şiirlerin okunduğu programda sinevizyon gösterisi de sunuldu. - RİZE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:23:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]