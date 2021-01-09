Son dakika haber: 3 zanlı darbettikleri kişiyi araç bagajından indirirken polise yakalandı

Son dakika habere göre Rize'nin İyidere ilçesinde darbettikleri kişiyi otomobilin bagajından indirmeye çalışırken polise yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Rize'nin İyidere ilçesinde darbettikleri kişiyi otomobilin bagajından indirmeye çalışırken polise yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, M.K, T.A. ve S.O, henüz belirlenmeyen nedenle İ.K'yi darbettikten sonra otomobilin bagajına bindirip ilçe merkezine getirdi. Otomobilin bagajından birinin indirildiğini gören polisler, olaya müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, yaralı İ.K. Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, T.A. ve S.O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İyidere, Rize, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: 3 zanlı darbettikleri kişiyi araç bagajından indirirken polise yakalandı - Son Dakika

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