Rize'de 59 Şahıs Yakalandı, 41'i Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Yerel

Rize'de 59 Şahıs Yakalandı, 41'i Cezaevine Gönderildi

03.02.2026 18:09
Rize'de yapılan operasyonlarda 59 kişi yakalandı, 41'i kesinleşmiş cezasıyla cezaevine girdi.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yaptığı kapsamlı operasyonlar sonucunda arama kaydı bulunan toplam 59 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 41 kişi cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 29 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 59 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden; 0–5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi, 5–10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 41 kişi cezaevine teslim edildi.

Cezaevine gönderilen şahıslardan 10'unun uyuşturucu madde ticareti, kullanma ve bulundurma suçlarından, 2'sinin göçmen kaçakçılığı suçundan, 1'inin ise dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

19:15
