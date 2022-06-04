Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor

04.06.2022 12:29

Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Galer Düzü mevkiinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı. Ummanlı turist bir süre sonra dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan turisti aramak için vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşamdan bu yana ekipler tarafından Fırtına Deresi üzerinde sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, henüz bir ize rastlanamadı.

Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
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Fotoğraf çekerken dereye düşen turist kayboldu Fotoğraf çekerken dereye düşen turist kayboldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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