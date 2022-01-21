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Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular - Son Dakika

Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular

21.01.2022 14:08

Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular Rize'nin Pazar ilçesinde karla yolu kapanan köyde doğum sırasında felç geçiren ineğin tedavisi yapılabilmesi için Özel İdare Ekipleri seferber oldu.

Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde karla yolu kapanan köyde doğum sırasında felç geçiren ineğin tedavisi yapılabilmesi için Özel İdare Ekipleri seferber oldu.

İlçeye bağlı Aktaş köyünde Yılmaz Uygur'a ait inek gece yarısı doğum için rahatsızlandı. Uygur ineğinin doğumdan sonra yerinden hareket etmediğini görünce veterineri aradı. Veterinerin ineğin felç geçirdiğini söylediği Uygur, karla kapalı yolun açılması için İl Özel İdare ekiplerine yardım talebinde bulundu. Özel İdare ekipleri tarafından ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki köye veteriner ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Karla kapanan yolların açılması sonucunda veteriner köye ulaşarak ineğe müdahale de bulunarak iğne yaptıktan sonra serum bağladı. Açılan köy yolunun ardından veteriner felç geçiren ineğe müdahale edebilmek için bölgeye ulaşabildi. Felç geçiren ineğin ilaç takviyelerinin ardından ineğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Başından geçen olayı anlatan felç geçiren ineğin sahibi Yılmaz Uygur "Dün akşam saat 1 arası doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra hiç yemedi. Veterineri aradık, Veterinerde felç olduğunu söyledi. Muhtarı aradık, muhtardan sonra belediye başkanını aradık. İlçe başkanımızla beraber yolumuzu açtılar inşallah hayvanımız daha iyi olur. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular
Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular
Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular

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Hisarcık, Doğum, Rize, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular - Son Dakika


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