Rize'de Fırtına İnşaat Duvarı Çökertti

Rize'de gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına etkili oldu.

Rize'de gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına etkili oldu. Merkez'e bağlı Müftü Mahallesi'nde yapımı devam eden alışveriş merkezi inşaatının 3'üncü katındaki duvarda etkili olan fırtınadan nasibini aldı.



Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Rize Merkez Müftü Mahallesinde inşaat halinde olan Alışveriş Merkezi'nin duvarı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtınaya yenik düştü. İnşaatın 3. katında bulunan duvar şiddetli fırtınanın etkisiyle çökünce maddi hasara yol açtı. - RİZE

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