Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı

Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
28.01.2026 21:08  Güncelleme: 21:21
Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Haber Videosu

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu iki ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öte yandan çökme sonucunda mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu 2 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bayırcık köyü Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoğun kar yağışının ardından yaşanan erimelerin etkisiyle istinat duvarında çökme meydana geldi.

İSTİNAR DUVARI ÇÖLTÜ

Çökme sırasında toprak ve beton kütlesi yola aktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yol kenarında bulunan bir evde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

2 EV TEDBİREN BOŞALTILDI

Heyelan nedeniyle yaklaşık 70 hanenin bulunduğu Cami Mahallesi'ne ulaşım kapanırken, köye ulaşım Güneyköy Köyü üzerinden sağlanmaya başlandı. Çökme sonrası risk nedeniyle yolun üst ve alt kısmında bulunan 2 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Öte yandan, bölgede 2024 yılında yaşanan afetin ardından Rize İl Özel İdaresi tarafından iki kademeli istinat duvarı inşa edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine Rize İl Özel İdaresi yetkilileri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerin ardından, devam eden çökme riski nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ardeşen, Rize, Son Dakika

