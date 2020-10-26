Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti - Son Dakika

Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti

26.10.2020 12:24

Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı: "Kentsel dönüşüm yapılacak alandaki kamu binaları da risk altında olabilir" "Kentsel dönüşüm yapılacak alanda devlete ait okullar, ÇAYKUR'a ait fabrikalar, ÇAYKUR'a...

Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti

İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı: "Kentsel dönüşüm yapılacak alandaki kamu binaları da risk altında olabilir"

"Kentsel dönüşüm yapılacak alanda devlete ait okullar, ÇAYKUR'a ait fabrikalar, ÇAYKUR'a ait lojmanlar veya genel müdürlük binası var; Bunlar da yaklaşık 50-60 yıllık olduğuna göre onların da incelenmesi lazım"

RİZE - Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Rize'de gerçekleşecek kentsel dönüşüm kapsamında dönüşüm yapılacak sahadaki bir çok kamu kuruluşuna ait binanın da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Rize şehir merkezinde gerçeklesek olan kentsel dönüşüm projesi ile Rize adeta yeniden inşa edilecek. Rize Belediyesi elini taşın altına koyarak bir çok işletmenin de içerisinde yer aldığı binalarda kentsel dönüşüm kararı alarak büyük bir projeye imza attı. İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı kentsel dönüşümün gerçekleşeceği noktalardaki kamu binalarına da dikkat çekerek incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Sağlamlığını kaybettiği için yıkılacak olan binaların hemen yanlarında kamu binaları var"

Sağlamlığını kaybettiği için yıkılacak olan binaların hemen yanlarında bulunan kamu kuruluşlarının da tehlike altında olduğunun altını çizen Yazıcı "ÇAYKUR'a kadar olan binaların aşağı yukarı 176 tanesinde inceleme yaptık. Fakat devlet dairelerine veya kamu binalarına karışmamız özel izne veya o müdürlüğün tavrına kalmış. Devlete ait okullar, ÇAYKUR'a ait fabrikalar, ÇAYKUR'a ait lojmanlar veya genel müdürlüğünün binası gibi bizde herhangi bir done veya veri yok. Oradaki binalar da yaklaşık 50-60 yıllık binalar olduğuna göre onlarında incelenmesi lazım" dedi.

Binaların incelemeleri yapılmamışsa gerçekleşecek kentsel dönüşüme dahil edilmeleri gerektiğinin altını çizen Yazıcı "Eğer incelenmişse ellerinde bir rapor vardır, ki umarım incelenmiştir ve sağlamdır binalar. Eğer incelenmemişse o binaların da bu kentsel dönüşümde incelenmesi, değerlendirilmesi, güçlendirilmesi veya yeniden yapılması söz konusu olmalıdır" şeklinde konuştu.

Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rize Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi binalarının da incelenmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı "İlçelerimizde eski yapılmış okullar var. Bu okullarımızın durumu nedir? Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmış mı? Örneğin Engindere Mahallesi'nde Pisa kulesi diye nitelendirdiğimiz binaların yan tarafında bulunan okulların durumu nedir? Bunlar yeni yapılmakla beraber bu etkinin içerisinde hangi etkiye maruz kalmışlardır? Sağlam mıdırlar? Bunların incelenmesi gerekiyor. Diyanet kendisi ile ilgili, kendisine bağlı Kur-an kursları ile ilgili özel mühendis veya özel firmalardan deprem performans analizi olmaksızın bunlara açılış izni vermiyor" diye konuştu.

"Şahıslara ait binalarda meydana gelen riskler devlet kurumları için de söz konusu"

Şahıslara ait binalarda meydana gelen riskin devlet kurumları için de söz konusu olabileceğinin altını çizen Başkan Yazıcı "Devletimiz de kendisine ait kamu binaları, okullar, fabrikalar, lojmanlar veya başka eklentileriyle ilgili bir çalışma yapmıştır umarım. Çünkü neden sadece bu binaları kendi içerisinde değerlendirmek, özel sektöre ait tüm binaları değerlendirip kentsel dönüşüm kararı almak doğru. Risk altındalar ama bu risk kamu binalarını içermiyor anlamına gelmez. Umarım en kısa zamanda onlarda bu çalışmaları yaparlar veya yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait binanın incelemeden geçmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı sözlerine şu şekilde devam etti;

"ÇAYKUR'un kendisine ait inşaat daire başkanlığı var. Umarım onlar genel müdürlük binalarını incelemişlerdir. Kamu binalarını inceleme yetkisi valilik veya o ilgili kuruma aittir. Kendilerinin bunu inceletmiş olmaları lazım. O konu hakkında kesin bir bilgimiz yok çünkü kamuya ait binalara biz inşaat mühendisleri olarak karışamıyoruz, inceleyemiyoruz. Hem deprem riski altındayız, hem Karadeniz'de ki fay hattı aktif hale gelmiş. Binalarımızın ömrü tamamlanmışsa ya kendiliğinden çökecektir yada güçlendirme fırsatı vermeyecek, kalıcı büyük hasarlar verecektir. Bu duruma gelmeden, çözümsel bir durumu varsa, binaları güçlendirerek ayakta tutacak bir durumu varsa veya böyle bir şansı yakalamışsak geç kalmadan binaları kurtarmaya gitmek daha mantıklı. Aksi taktirde elbette ki binalar çökecektir, inşallah da can kaybı olmaz. Kentsel dönüşüme giren binalarımız aynı dönemde yapılmış binalar, aşağı yukarı aynı teknoloji ile yapılmış binalar. Özel sektör bu haldeyse devlet binası bu halde değil demek çok ütopik bir yaklaşım olur. Kamu binalarının da incelenmesi gerekiyor.

Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti
Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti
Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti
Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti
Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti
Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti
Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti

İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Yazıcı, Rize, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki kamu binalarına dikkat çekti - Son Dakika

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