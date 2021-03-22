Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı - Son Dakika

Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı

22.03.2021 10:36

Son dakika haberlerine göre RİZE Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) Proje Okulu; hazırladığı 'ManŞED' adlı sanal bültende Nevruz bayramını işledi.

RİZE Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) Proje Okulu; hazırladığı 'ManŞED' adlı sanal bültende Nevruz bayramını işledi. Türk Dünyası ve Nevruz başlıklı sanal bültende Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Nevruz ateşinin yürekleri ısıttığı, Türki Cumhuriyetinden öğrenciler duygularını dile getirdi.

Rize Şehit Erhan Dural KAİHL'nin hazırladığı 'ManŞED' isimli sanal bülten Türk dünyasın buluşturdu. Türk Dünyası ve Nevruz konusunun işlendiği Mart sayısı için hazırlanan videoda Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Tacikistan'dan Türkmenistan'a, Çin Uygur Özer Bölgesi'nden Afganistan'a çok sayıda ülkeden gençler nevruz coşkusuna ortak oldu. Çalışmada sınırlar ötesinden birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bakü'den Ali Mammadzade, Özbekistan'dan Sevinç Babahanova, Afganistan'dan Omidullah Wahedy ve daha birçokları nevruz bayramını kutladı. Rize görselleri ile başlayan, öğrencilerin mesajları ile devam eden videonun kapanışını Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen yaptı. Emen, "Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan baharın müjdecisi Nevruz'un sahip oluğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı

İmam Hatip Liseleri, Şehit, Türk, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı - Son Dakika


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