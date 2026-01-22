Rize'de 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Rize'de 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi

22.01.2026 13:20
RİZE'de, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları' kapsamında 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı çalıştay düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfı ile Rize Valiliği himayesinde; Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi. RTEÜ Kampüs Yerleşkesi'nde düzenlenen programa Rize Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, kurum amirleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay kapsamında kurulan 12 masada, çevre ve insan sağlığının korunması, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla, yerel aktörlerin sıfır atık uygulamalarına katkıları değerlendirildi. Çalıştay sonrası elde edilecek sonuçların, 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 'Rize Sıfır Atık Sonuç Konferansı' öncesinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

'İLİMİZ AÇISINDAN ÇOK OLUMLU SONUÇLAR ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Çalıştay sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rize Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, "14 tematik masamız var burada. Bunu Sıfır Atık Vakfımızın belirlemiş olduğu masalar. Mevcut masalarda hem üniversitemizden hem kamu kurum ve kuruluşlarımızdan hem özel sektör paydaşlarımızdan hem de STK temsilcilerimizden çok geniş katılımla beraber bu çalıştayı tertip ettik. Bu çalıştayla beraber bu masalarda ilimizin var olan sorunlarını hep birlikte görüşeceğiz, istişare edeceğiz. Neler yaptık bu vakte kadar sıfır atık vizyonuyla ve neler yapabiliriz bundan sonra? Onunla alakalı bir çıktı oluşturacağız. ve bu çıktı, bizim sıfır atık hedef belgemiz olacak şehrimiz açısından. Ben ilimiz açısından çok olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Rize aslında bu bilincin olduğu bir şehir. Bu bilinci de geliştirmesi gereken bir şehir. Bununla beraber biz iyi bir çalışma ortaya koyacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DE BU PAYDAŞLARIMIZIN İÇERİSİNDE YER ALIYOR'

Öğrencilerin çalıştayda yer aldığını ifade eden RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, "Sıfır Atık Çalıştayımızda bugün 14 masada yaklaşık olarak 200 katılımcı paydaşımız yer alıyorlar. Öğrencilerimiz de bu paydaşlarımızın içerisinde yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize'nin önemli bir dinamiği. Yaklaşık olarak 18 bin tane faal, aktif öğrencisiyle birlikte, 2 bin tane çalışanıyla birlikte 20 bin kişilik büyük bir kitle diyebiliriz. Bizler burada; sadece binalardan ibaret değil kampüslerimiz, yaşayan organizmalar. Öğrenciler burada yemek yiyorlar, fotokopi çektiriyorlar, efendim, birçok atık üretiyorlar işin doğrusu. Bu atıkları da daha sonra bertaraf etmek için, israftan kaçınmak için işte buradaki çalıştayda fikirlerini ortaya koymak ve bu konular hakkında bir bilinç sahibi olması açısından biz öğrencilerimizi de bu çalıştaya davet ettik. Onlarla birlikteyiz" dedi.

'RİZE'MİZDE GÜNDE 300 TON EVSEL ATIK ÇIKMAKTA'

Rize'de her gün 300 ton evsel atık çıktığına dikkati çeken Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş da "Rize'miz için hem çevresel olarak hem sosyolojik hem de ekonomik açıdan önemli gördüğümüz bir husustur. Çünkü Rize'mizde her geçen gün artan bir potansiyel var. Bugünün rakamlarıyla konuşacak olursak, yaklaşık Rize'mizde günde 300 ton evsel atık çıkmakta. Bu 300 ton evsel atığı her gün biz Trabzon'a aktarmakla mükellefiz. Fakat bunu eğer sıfır atığı içselleştirip daha doğru organizasyonlu hale getirebilirsek, yaklaşık yüzde 50'sini ayrıştırabilirsek belediyelerimize her yıl 100 milyonluk ekstrem bir gelir ve kaynak sağlanmış olacak demektir. Bu, bu işin ekonomik boyutu. Aynı zamanda bu atıkları düzenli bir hale getirdiğimiz zaman; Rize'nin florasını, Rize'nin faunasını, Rize'nin geleceğe güvenle devredilmesi gereken yeşilliğini de düşündüğümüz zaman bu biraz önce söylediğim ekonomik faydadan ziyade çevresel manevi faydasının ne kadar büyük olduğunu göstermiş olacağız. İnşallah bu 14 tane masadan çıkacak sonuçla beraber Rize'miz daha yeşil, Rize'miz daha mavi bir şehir olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel, Çevre, Rize, Son Dakika

14:58
